Carro pega fogo após batida durante perseguição policial

Uma perseguição policial terminou em acidente na Avenida John Boyd Dunlop, no Jardim Recreio Leblon, em Campinas (SP), na noite de sexta-feira (23). Após a colisão, um dos carros envolvidos pegou fogo e causou congestionamento. Ninguém ficou ferido.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a Polícia Militar foi acionada por conta do roubo de uma caminhonete modelo Toyota Hilux. A corporação iniciou as buscas localizou dois suspeitos dentro do veículo e outro criminoso em um Chevrolet Ônix, que também havia sido roubado.