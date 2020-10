Motociclista morre em grave acidente na SP-294

Um motociclista de 36 anos, Amilton de Souza Spada, morador em Osvaldo Cruz, morreu em um acidente registrado na noite desta quinta-feira (22), por volta das 23h40, pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, altura do km 570 + 300, município de Osvaldo Cruz.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária Base Operacional de Adamantina, o motociclista trafegava no sentido Parapuã a Inúbia Paulista, quando por motivos a serem esclarecidos, bateu contra uma defensa metálica de proteção na via, sendo projetado para longe da moto que permaneceu no acostamento.

O condutor da moto foi localizado algum tempo depois do acidente e foi socorrido ao Pronto Socorro da Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde já deu entrada em óbito.

Atenderam a ocorrência no local, a Polícia Militar Rodoviária, Policiamento de Área de Osvaldo Cruz e o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, além de uma equipe da concessionária EIXO-SP.