Caminhoneiro e filho de 6 anos morrem em grave acidente

O caminhoneiro iacriense Emerson Avelaneda, 31 anos, e seu de apenas 6 anos de idade, foram vítimas fatais de grave acidente ocorrido na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Avaré, noite dessa quinta-feira, dia 22. Pai e filho viajavam em um caminhão e faleceram após a colisão envolvendo três caminhões na altura do quilômetro 260 da rodovia.

Segundo informações, o acidente aconteceu quando um caminhão que seria de uma usina de cana de açúcar adentrou a rodovia e houve a colisão com o caminhão onde viajavam o iacriense seu filho. Um terceiro caminhão também não conseguiu evitar a colisão. O caminhoneiro de Iacri e o filho foram encaminhados ao Pronto Socorro de Avaré, mas não resistiram e morreram.

Outro ferido foi o motorista do terceiro caminhão, que também foi encaminhado para Avaré e seu estado de saúde era considerado grave. Parte da via precisou ser interditada. A perícia também esteve no local e as causas do acidente serão investigadas.