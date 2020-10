Câmara realiza sessão extraordinária nesta sexta para votar repasse à Santa Casa e outros dois projetos de lei

Na manhã desta sexta-feira (23) a Câmara Municipal realiza a 50ª sessão extraordinária para que os vereadores analisem, em discussão única, três projetos de lei encaminhados pela Prefeitura de Adamantina.

Na pauta de votações estão os seguintes PLs: nº 057/2020 sobre a transformação da área de 1.344,00 m² correspondente ao sistema viário da Rua Joaquim Luiz Vian, trecho entre Avenida Vitório Romanini e Alameda Armando de Salles Oliveira, na Vila Cicma e dá outras providências; nº 058/2020 sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor total de R$ 265.441,21 e dá outras providências; nº 059/2020 sobre autorização para a Prefeitura do Município de Adamantina repassar à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina auxílio financeiro e emergencial e dá outras providências.

A sessão está marcada para começar às 10h no Plenário José Ikeda, porém, devido às medidas de prevenção à disseminação da Cpvid-19 não haverá acesso ao público, que poderá acompanhar ao vivo na Página da Câmara Municipal no facebook.