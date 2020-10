Pentecostalismo Histórico é tema de Videoconferência no curso de História da UNIFAI

“Eu creio que a santificação seja a vida de Deus na alma do homem, uma coparticipação da natureza divina (2 Pe 1.14), o sentimento que houve em Cristo (Fp 2.5), ou a renovação do nosso coração segundo a imagem daquele que nos criou (Cl 3.10)” (John Wesley)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta segunda-feira, 19, ocorreu a videoconferência sobre PENTECOSTALISMO HISTÓRICO para o VI Termo do Curso de História, ainda, por meio da disciplina de HISTÓRIA E RELIGIÃO…

O convidado foi o Pastor RAFAEL ASSIZ DA SILVA ALVES, ministro da Igreja Evangélica Assembléia de Deus na Congregação do Bairro Bela Vista de Adamantina, Ministério Belém…

RAFAEL ASSIZ possui dois Bacharelados em TEOLOGIA, a saber: Seminário Teológico QUERIGMA (livre) e UNICESUMAR, também, é pós-graduando em Novo Testamento na UNICESUMAR…

O tema está de acordo com o Plano de Ensino da disciplina que neste bimestre está dialogando com os discentes diversas temáticas relacionadas com as denominadas Grandes Religiões do Mundo, portanto, no contexto que envolve o CRISTIANISMO e CATOLICISMO, bem como, o surgimento do PROTESTANTISMO por meio da REFORMA no século XV com LUTERO, torna-se necessário incluir PENTECOSTALISMO HISTÓRICO…

Neste cenário religioso, RAFAEL abordou a origem e contextualização histórica do Pentecostalismo no Mundo e o início do Movimento no Brasil, caracterizando neste caso em especial, as três ondas que ocorreram no Pentecostalismo brasileiro, a saber: 1.910 (Congregação Cristã e Assembleia de Deus); 1.950 (Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja O Brasil para Cristo e Igreja Deus é Amor) e 1.970 (Igreja Universal do Reino de Deus e outras)…

Igrejas Históricas

Também, ASSIZ, destacou a importância das Igrejas consideradas históricas neste processo em território brasileiro por meio das atividades das Igrejas CONGREGAÇÃO CRISTÃ e ASSEMBLÉIA DE DEUS que foram as precursoras do PENTECOSTALISMO em 1.910…

Tais atividades que estão ocorrendo e sendo mediadas pela Disciplina de HISTÓRIA e RELIGIÃO do Curso de HISTÓRIA da UNIFAI, buscam oferecer aos discentes do VI TERMO, uma visão mais de acordo com as atividades desenvolvidas nestas Religiões, fortalecendo a reflexão crítica em nível acadêmico em tempo de pós-globalização midiática…

Neste semestre, ocorreram outras duas ÁUDIOCONFERÊNCIAS nas áreas do JUDAISMO e CATOLICISMO, ainda, está prevista outra VÍDEOCONFERÊNCIA no dia 26 deste mês com o Jornalista EDUARDO BERTIN e o mesmo estará debatendo o tema BUDISMO com os discentes do VI Termo do Curso de História da UNIFAI…

Deve-se registrar que tais atividades estão de acordo com as novas alternativas proporcionados pelo sistema de EAD da instituição, bem como, buscando uma conexão entre Disciplina, Plano de Ensino e discentes, ou seja, sair da CAIXINHA é mais do que necessário em tempo de PANDEMIA…

(*) jornalista diplomado, cursou teologia na faculdade de teologia da igreja metodista no brasil, mestre em ciências da religião pelo ppgcr da metodista e professor do curso de história da unifai.