“Não será necessário vacinar toda a população brasileira”, diz Dimas Covas

De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, não será necessário vacinar toda a população brasileira contra a Covid-19 para atingir um controle da pandemia. A resposta foi motivada pelo questionamento da repórter do iG, Eduarda Esteves, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. “No primeiro momento, o objetivo da vacinação é proteger aqueles que têm maior risco”, explicou Covas.

Ainda segundo o diretor, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, educação e segurança devem estar entre as prioridades. “Essa estratificação de risco define a prioridade de vacinação”, explicou. “Posteriormente, os grupos adicionais poderão ser vacinados, mas essa epidemia, na medida em que a imunidade de rebanho progride, ela vai naturalmente sendo controlada”, afirmou diretor do Instituto.

Na tarde desta segunda-feira (19), o Instituto Butantan detalhou os resultados dos testes mais recentes da vacina CoronaVac, que experimento eficácia e segurança em voluntários de vários países, inclusive no Brasil. De acordo com a pesquisa, o imunizante se mostrou o mais seguro do mundo até agora , com poucos efeitos adversos e manifestações leves nos voluntários.