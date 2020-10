Aprovado na Câmara o PL que autoriza vender imóvel para viabilizar programa ‘Nossa Casa’ em Adamantina

Na noite desta segunda-feira (19) os vereadores adamantinense aprovaram na sessão ordinária da Câmara Municipal, em discussão única, o Projeto de Lei nº 053/2020, de autoria do Poder Executivo e que autoriza a Prefeitura de Adamantina alienar (vender) imóvel municipal localizado na Rodovia Vicinal ‘José Maria da Silva’, acesso Adamantina/Mariápolis, para implementação do programa ‘Nossa Casa’.

A área havia sido adquirida pela Administração Municipal anterior com o objetivo de construir um conjunto habitacional. O que não ocorreu.

A alienação do imóvel ocorrerá por meio de processo licitatório, na modalidade concorrência, a ser realizado pelo Município.

Antes de propor a venda, a Prefeitura consultou a Secretaria Estadual da Habitação sobre a possibilidade de utilizá-lo para viabilizar o ‘Nossa Casa’. E teve a iniciativa autorizada.

Através do convênio assinado com a Habitação Estadual, o Município passou a contar com apoio técnico e operacional para implantação e efetivação do referido programa. Portanto, o próximo passo deve ser a abertura da licitação.

Na mesma sessão de segunda, foi também aprovado pelos vereadores, em discussão única, o Projeto de Lei nº 052/2020 que autorizou a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município no valor de R$ 170.000,00, para aquisição de ambulância.

Os dois projetos foram devolvidos para a sanção do Executivo.