Tiago Pina é condenado a 27 anos pela morte da ex-companheira de Vanessa Nery em Adamantina

Terminou por volta das 17h30 desta quarta-feira (7) a sessão do Tribunal do Júri, no Fórum de Adamantina, que julgou o ex-agente penitenciário Tiago Pina. Ele foi condenado a 27 anos de reclusão pela morte da ex-companheira Vanessa Nery, sendo 25 anos pelo crime de homicídio qualificado e 2 anos por ocultação de cadáver.





O julgamento foi iniciado às 9h, sessão do Tribunal do Júri presidida pela juíza Ruth Duarte Menegatti, titular da 3ª Vara da Comarca. Os jurados acolheram as acusações fundamentadas pelo Ministério Público.

O crime ocorreu em 26 de maio do ano passado, em Adamantina. Tiago foi preso no dia 27, quando confessou o assassinato da ex-companheira e desde então aguardava o julgamento detido na Penitenciária de Tremembé, para onde retorna e inicia o cumprimento da pena.

A defesa do réu informou que pretende recorrer da sentença.