Festival MIA realiza oficinas culturais gratuitas

Inscrições estão abertas e devem ser realizadas em https://oficinasculturais.org.br/miaonlineoficinas/

A Prefeitura de Adamantina em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Poiesis e Oficinas Culturais realiza diversas oficinas gratuitas como parte do Festival Música Instrumental Agora (MIA).

Para participar os interessados devem tem 16 anos ou mais e a seleção dos participantes se dará por meio de análise da ficha de inscrição.

As oficinas com vagas abertas são: Otimizando suas produções em Home Studio; Gestão de Carreira: Juntando as Peças; Mercado da Música; O Beabá do Direito Autoral no Brasil; Gestão Financeira para Projetos e Artistas; Comunicação e Música e Música e Políticas Públicas: Histórico e Perspectivas.

Para efetuar a participação, a pessoa deve acessar https://oficinasculturais.org.br/miaonlineoficinas/