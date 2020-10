Estrutura pronta no Fórum para julgamento de ex-agente acusado de matar a ex-companheira a tiros

Na manhã desta quarta-feira (7) serão iniciados os trabalhos da sessão ordinária do Tribunal do Júri da Comarca de Adamantina, presidida pela juíza Ruth Duarte Menegatti, que julgará o ex-agente penitenciário Tiago Pina pela morte da ex-companheira Vanessa Nery Maciel.



Devido à repercussão do caso na época, a rua de acesso ao Fórum foi interditada. E tendo em vista a pandemia da Covid-19 haverá maior distanciamento com a distribuição da estrutura no salão do Júri e participação apenas das partes que atuarão no julgamento, além de familiares do denunciado e da vítima.



De acordo com os fatos, o crime foi cometido no dia 26 de maio de 2019. O corpo da mulher foi encontrado pela polícia na zona rural de Adamantina, com perfurações por arma de fogo. E o acusado foi preso em São Paulo, na penitenciária Belém 1 onde tralhava.

FOTO: Diego Fernandes / Arquivo Folha Regional