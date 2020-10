Calçada interna começa ser construída e levará frequentadores dentro do Parque dos Pioneiros

Na semana passada a Prefeitura de Adamantina deu início à construção da calçada de circulação interna do Parque dos Pioneiros.

Trata-se de mais uma das obras que compõem o moderno projeto de revitalização do maior espaço de lazer e entretenimento da Cidade Joia. O serviço está sendo executado pelos funcionários da Secretaria Municipal de Obras.

Segundo consta no projeto, três pontos de acesso à calçada serão implantados: um na esquina da sorveteria – já em construção; outro defronte da madeireira – cuja base do solo está sendo preparada; e um terceiro em frente ao Posto Cocipa. Todos adentrarão no Pioneiros até se encontrarem próximo ao parquinho e se transformarem em uma única via que atravessará o Parque.

Para a confecção das placas que formarão a calçada está sendo utilizado concreto usinado, que é preparado, aplicado e nivelado no próprio local pelos funcionários da Secretaria de Obras.

Do projeto que transformará a estrutura e o visual do Pioneiros, já foram executados a instalação do novo parquinho infantil, o plantio de grama em 40% do espaço e dado início à instalação da iluminação de LED em todo o Parque e o início da implantação do campo de futebol e da ciclovia.