UniFAI realiza XXV Ciclo Acadêmico de Gestão Empresarial dias 8, 9 e 16

Encontros ocorrerão nos canais da UniFAI do Youtube e Facebook a partir das 19h30

Direcionado a estudantes, egressos e profissionais de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promove o XXV Ciclo Acadêmico de Gestão Empresarial dias 8, 9 e 16 de outubro.

Os encontros irão ocorrer a partir das 19h30 no canal da UniFAI no Youtube (youtube.com.br/unifaiadamantina) e página do Facebook (facebook.com/unifaiadamantina).

De acordo com o coordenador dos cursos de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, Prof. Dr. José Eduardo Ferreira Gabriel, o tema central discorre sobre padrões de pensamento e comportamento. “Basicamente, Mindset é a nossa mentalidade, é a forma como encaramos a vida, ou seja, a configuração mental que cada um de nós tem e que nos leva a praticar ações e reações no dia a dia”, afirma.

O docente cita a professora de Psicologia da Universidade Stanford, Carol S. Dweck, uma das principais especialistas sobre o tema e autora do livro “Mindset – A Nova Psicologia do Sucesso”: “O sucesso não está ligado às nossas habilidades técnicas, mas ao nosso modelo mental. Portanto, o gestor atual deve conhecer novas ferramentas de tomada de decisão para obter sucesso em tudo o que faz”.

Programação

Para o dia 8, das 19h30 às 20h, está programada a palestra “Gestão de Pessoas – crises e soluções: uma perspectiva judaica cristã” a ser ministrada pelo pastor Fernando Sousa, membro da equipe pastoral da Igreja Batista de Tupã (SP).

Dia 9, das 19h30 às 21h, o tema a ser apresentado será “Do privado para o público: a mudança de Mindset” pela auditora fiscal de Tributos Municipais da Prefeitura Municipal de Curitiba, Clarissa Rodrigues Mendes.

Já no dia 16, das 19h30 às 21h, o auditor e certificador qualidade ISO, Ruither Marques Pereira, irá abordar “Mindset – certificações ISO para transformação na gestão empresarial”.

As pessoas interessadas em obter certificados de participação necessitam registrar a presença pelo QRCode [um código de barras que poder ser lido pela câmera da maioria dos celulares] disponibilizado durante as transmissões.

Mais detalhes sobre o currículo de cada palestrante estão disponíveis em unifai.com.br/semanadegestao/.