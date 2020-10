SP 294 terá Pare e Siga para obras no pavimento na região

Avançam os trabalhos de frentes de obras do segundo segmento da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na região de Presidente Prudente. Até domingo, 11, as intervenções irão alterar as condições de tráfego no segmento que abrange 14 municípios.

O cronograma definido pelo setor de Engenharia e Planejamento da Eixo SP Concessionária de Rodovias, alinhado com a ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, prevê a recuperação de pavimento em pontos previamente mapeados na região de Presidente Prudente em uma malha que totaliza 120 quilômetros de extensão.

Nos trechos de Parapuã, Dracena, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru, Junqueirópolis, Tupi Paulista, Santa Mercedes, Paulicéia e Panorama, que operam em sistema multivia – duplicado, mas sem separação por canteiro central – haverá mobilização de Operação Pare e Siga.

Na modalidade, o tráfego flui nos dois sentidos em uma faixa, alternadamente. O local estará devidamente sinalizado e a Eixo SP orienta ao condutor que redobre a atenção para as placas e comando dos homens-bandeira sobre a parada ou liberação do fluxo. Em caso de chuva, o serviço será reprogramado.

“O plano inicial de investimentos da Eixo SP já entrega, em quatro meses, uma expressiva extensão de malha rodoviária recuperada. A evolução deste cronograma de serviços é resultado de uma força-tarefa que está diariamente a postos em diversos pontos da SP 294, importante rota para o escoamento da indústria e do agronegócio no eixo São Paulo-Mato Grosso do Sul-Paraná”, afirma José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Concessionária.