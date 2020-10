Mais de 112 túmulos verticais no Cemitério

Na quinta-feira (1º) a reportagem do Folha Regional esteve no cemitério Municipal e registrou a fase final de construção do segundo módulo de gavetas do sistema de túmulos verticais. São mais 112 vagas para sepultamento.

O novo modelo de túmulo começou a ser utilizado em Adamantina no mês de outubro de 2019. Hoje, um ano depois, 39 gavetas estão ocupadas, das 104 construídas na primeira etapa, portanto, ainda restam 65, de acordo com números passados pela Prefeitura.

Se somados os dois módulos, o sistema vertical totaliza 216 espaços, sendo assim conta ainda com 177 gavetas vagas.

Apesar de estar em funcionamento nos últimos 12 meses, o novo modelo de túmulo ainda causa estranheza e contrariedade em familiares na hora de escolher ‘a morada eterna’ do ente querido.

A Prefeitura justifica que a medida de adotar a implantação do sistema vertical foi tomada em razão do término do espaço existente para abertura de túmulos no solo do Cemitério Municipal, onde há mais de 20 mil pessoas sepultadas.

O sistema vertical é equipado com tubulação que faz a troca gasosa e a descontaminação, regulado por registros e operado por motor, que são responsáveis em filtrar os gases e acelerar a decomposição dos corpos.

Os módulos de gavetas, divididos em dois lados, ficam na parte do fundo do Cemitério, próximo ao portão cujo acesso é pelo Jardim Europa.