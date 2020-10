CIS volta a atender gradativamente com especialidades e passa a receber moradores da Vila Cicma

Em conversa a reportagem do Folha Regional o secretário municipal de Saúde, Gustavo Rufino, confirmou que o CIS (Centro Integrado de Saúde) voltou a funcionar, após ter interrompidas as atividades nos últimos meses por consequência da pandemia da Covid-19 (novo coronavírus).

“O atendimento á população tem sido feito, mas de forma gradativa, ainda com poucas as especialidades e em dias e horários restritos”, explicou o responsável pela pasta.

Conforme cronograma disponibilizado ao Folha Regional pela SMS, as consultas no CIS estão organizadas, no horário das 9h20 às 12h40, da seguinte forma: segunda-feira – Ortopedia e Oftalmologia; terça-feira – Dermatologia, Gastroenterologia, Ortopedia, Cabeça e Pescoço e Neurologia; quinta-feira – Dermatologia; sexta-feira – Ortopedia e Neurologia.

Antes da pandemia, a unidade tinha uma média mensal de mais de 3.000 atendimentos e cerca de 5.000 procedimentos médicos. Mas os serviços precisaram ser paralisados temporariamente. Quando estava em pleno funcionamento, o Centro Integrado de Saúde oferece à população adamantinense uma ampla e moderna estrutura física e corpo clínico altamente capacitado, por meio da união entre Prefeitura e UNIFAI, com atendimentos nas seguintes especialidades: oftalmologia, reumatologia, cardiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, gastroenterologia ginecologia, obstetrícia, ultrassonografia, psiquiatria, otorrinolaringologia, pneumologia e infectologia.

Devido à necessidade de transformar o Posto de Saúde Central (Postão), próximo à Santa Casa, no Centro de Atendimento Covid de Adamantina, a Secretaria Municipal de Saúde comunica que o atendimento dos moradores da Vila Cicma passou a ser feito no CIS. Portanto, das 7h às 17h, os usuários daquela região da cidade podem se dirigir a nova unidade, localizada na Alameda Josefina Dall’Antônia Tiveron.