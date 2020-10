Videoconferência sobre Maçonaria no Curso de História da UNIFAI…

“Não antecipe os problemas, nem se preocupe com o que talvez nunca aconteça. Aproveite a luz do sol.” (BENJAMIN FRANKLIN)

Sérgio Barbosa (*)

Ocorreu no último dia 30 de setembro, uma VÍDEOCONFERÊNCIA com o tema: HISTÓRIA DA MAÇONARIA NO BRASIL, ministrada pelo Historiador, TIAGO RAFAEL DOS SANTOS ALVES, tendo em vista as atividades acadêmica e pedagógica da Disciplina de HISTÓRIA E RELIGIÃO com os/as alunos/as do IV Termo do Curso de História da UNIFAI…

Faz-se necessário promover tais possibilidades para uma aproximação mais do que necessária entre a TEORIA e a REALIDADE sobre os diversos temas previstos no Plano de Ensino da disciplina, bem como, buscando a reflexão crítica de acordo com as temáticas relacionadas na Área da Religião…

O palestrante abordou a HISTÓRIA DA MAÇONARIA NO BRASIL, também, apresentando uma contextualização em nível mundial, portanto, TIAGO ALVES, proporcionou aos discentes uma visão sobre o tema em meio aos desencontros patrocinados pelas diversas desinformações relacionadas com as atividades da MAÇONARIA em tempo de pós-globalização das Organizações…

Assim, TIAGO possibilitou aos discentes do VI Termo do Curso de História, também, utilizando de meios de apresentação via SLIDES, uma interatividade de acordo com as propostas mediadas pelo sistema ON-LINE e de acordo com os processos midiáticos determinados pelas REDES SOCIAIS…

Neste contexto plural para todas as áreas que desenvolvem atividades no mercado e na educação, pode-se afirmar que o tema MAÇONARIA faz parte do imaginário da maioria das pessoas de um jeito ou de outro…

TIAGO faz parte da ARLS RUI BARBOSA na cidade de Tupã, possui graduação em História pela UNIFAI, além de formação nas áreas de Pedagogia e Gestão Ambiental com Pós-Graduação em LIBRAS e MAÇONOLOGIA. Desenvolve atividades como docente na DER/Adamantina e no Curso de Direito da FADAP-FAP de Tupã…

A proposta da disciplina de HISTÓRIA E RELIGIÃO busca proporcionar aos alunos e alunas as diversas realidades sobre uma mesma realidade no cenário das denominadas Grandes Religiões, a saber: JUDAISMO, CRISTIANISMO, BUDISMO, HINDUISMO e ISLAMISMO…

Entretanto, existem várias Organizações, Associações, Clubes etc… que desenvolvem atividades afins aos interesses da sociedade, assim, dependendo da proposta das mesmas e atuação no Mercado, torna-se necessário proporcionar o debate por meio da Reflexão Crítica do Curso de História…

(*) jornalista diplomado, mestre em ciências da religião e professor do Curso de História da UNIFAI.