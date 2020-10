Quatro pessoas morrem em grave acidente

Um motorista perdeu o controle do carro, capotou e bateu em um muro na madrugada deste domingo (4) na Rodovia Anhanguera, em Osasco, na Grande São Paulo. Quatro jovens, de 23, 24 e 26 anos morreram. A única sobrevivente, de 17 anos, está grávida e sofreu um trauma grave na cabeça. As informações são da Secretaria de Segurança Pública.

O acidente ocorreu no km 19 da Rodovia Anhanguera, sentido Capital, um quilômetro depois do pedágio na saída para Osasco. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h. Segundo a polícia, a gestante foi atendido no Pronto-Socorro do Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, garrafas de whisky foram encontradas no interior do carro.

O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e choque pelo 10° Distrito Policial de Osasco e encaminhado ao 7º DP.