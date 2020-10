Poder Judiciário apresentará na próxima quinta-feira ‘game’ de enfrentamento à violência doméstica

Na tarde da próxima quinta-feira (8) o Poder Judiciário de Adamantina fará a apresentação de um ‘game’ criado para auxiliar no enfrentamento e no combate à violência doméstica.

A iniciativa contou com participação da juíza de Direito. Ruth Duarte Menegatti.

A produção do jogo foi feita pela startup Arbache Inovations em parceria com diversas organizações em nível nacional, incluindo a Associação dos Magistrados do Brasil.

O evento tem início marcado para as 14h e ocorrerá no Tribunal de Júri do Fórum de Adamantina.

O ‘game’ facilita o diagnóstico de violência doméstica, que pode ser física, verbal, psicológica, moral ou patrimonial.