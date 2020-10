Município contabiliza superávit de 13,31%, de acordo com números revelados pela Prefeitura

Na quarta-feira pela manhã, a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Finanças realizou no plenário da Câmara Municipal a Audiência Pública para apresentação das metas fiscais do 2º quadrimestres do ano, que revelou o superávit alcançado pelo Município de 13,31% no período. Para chegar ao percentual bastante positivo, somou-se as receitas da Prefeitura, Câmara e UniFAI (Centro Universitário de Adamantina).

Em valores, a receita arrecadada pelas três instituições foi de R$ 140.319.073,32, enquanto as despesas liquidadas chegaram aos R$ 121.648.570,65, sobrando assim o saldo de R$ 18.670.205,67.

Se levada em consideração apenas os números obtidos pela Prefeitura de Adamantina, o superávit foi maior já que ficou em 13,58%.

Neste contexto, R$ 93.411.090,09 somaram as receitas arrecadas e R$ 80.722.212,27 as despesas liquidadas, perfazendo um saldo de R$ 12.688.877,82.

Além de prestar contas à população, a realização da Audiência cumpre o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.