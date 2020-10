Câmara vota hoje à noite PL que fixa salários dos agentes políticos e PL que nomeia Posto do Jardim Adamantina

Nesta segunda-feira (5) a Câmara Municipal realiza a 82ª sessão ordinária do mandato 2017/2020, a partir das 20h no plenário José Ikeda.

De acordo com a circular enviada à imprensa, constam na pauta de votações dois PLs: o Projeto de Lei nº 044/2020, da Mesa da Câmara, que estabelece os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para o mandato referente ao período de 2021 a 2024; e o Projeto de Lei nº 045/2020, de autoria dos vereadores Dinha Santos Gil (DEM) e Edinho Ruete (PV), sobre a denominação do Posto de Saúde do bairro Jardim Adamantina de ‘Dr. Nobuhide Goda’.

Os nove vereadores adamantinenses deverão discutir e votar as proposituras já em segunda discussão e redação final. Também serão e apreciados a ocasião requerimentos, indicações e moções.