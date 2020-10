Prefeitura de Adamantina decreta a suspensão das aulas e atividades presenciais em todas as unidades de ensino do município

Aulas remotas continuarão até o término do calendário letivo de 2020

Considerando a consulta realizada pelas escolas municipais junto aos pais de alunos e a reunião realizada pela Secretaria Municipal de Educação com representantes do Comitê de Enfrentamento ao COVID19 e de representantes das instituições de ensino da rede estadual, privada, técnica e superior, a Prefeitura de Adamantina decretou a suspensão das aulas e das atividades presenciais na rede municipal de ensino, até o término do calendário letivo de 2020.

De acordo com o decreto 6.225, as instituições educacionais integrantes da rede municipal, estadual e instituições particulares e conveniadas deverão continuar de forma remota até o término do calendário letivo de 2020.

Ainda segundo a determinação municipal, a rede municipal de ensino deverá reorganizar o seu calendário letivo escolar de forma a garantir a carga horária prevista conforme a Lei Federal n° 14.040, de 18 de agosto de 2020, bem como as diretrizes editadas pelo Conselho Nacional de Educação – CNE.

E, ainda, a necessidade uniformizar a questão no território do município, a fim de garantir que as medidas sanitárias adotadas sejam mantidas por maior tempo, evitando que o fluxo de estudantes nas escolas aumente a incidência de contaminação pelo COVID-19.

As medidas previstas no decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.