Santos vence Olímpia e se classifica para oitavas

Com atuação impecável do goleiro João Paulo em uma partida de duas viradas, o Santos derrotou o Olímpia por 3 a 2, no estádio Manuel Ferreira, chegou a 13 pontos, garantiu a liderança do Grupo G e confirmou a classificação para as oitavas de final da Libertadores da América.

Jogo com muitas oportunidades

O Santos começou melhor e não demorou muito para abrir o placar. Logo aos 12 minutos, Recalde derrubou Madson na área e a arbitragem marcou pênalti. Carlos Sánchez foi para a cobrança e botou o time brasileiro em vantagem.

O Olímpia respondeu aos 21 minutos. Em novo duelo entre Recalde e Madson, o meio-campista paraguaio levou a melhor. Ele completou cruzamento na área e deixou tudo igual. O gol empolgou a equipe da casa, que passou a pressionar o Santos e perder boas chances. A virada veio aos 33 minutos, novamente com Recalde, que recebeu a bola na área, matou no peito e finalizou no cantinho de João Paulo.

Quando o Peixe estava em seu pior momento na partida, Marinho conseguiu deixar tudo igual novamente. Aos 39 minutos, ele cobrou falta pela direita de ataque tentando jogar na área. Ninguém desviou, o goleiro Azcona não reagiu a tempo, e a bola morreu no fundo do gol do Olímpia.

As equipes voltaram para o segundo tempo com ritmo acelerado. Pelo Olímpia, Recalde e Pitta criaram boas oportunidades. O Santos respondeu com Soteldo, de cabeça. Na segunda tentativa do Peixe, veio nova virada. Lançamento na área para Kaio Jorge. A defesa paraguaia desviou e a bola sobrou para Sánchez. O uruguaio tocou para Kaio Jorge, que deixou o goleiro no chão e chutou para anotar o terceiro.

Aos 24 minutos, o Olímpia quase marcou um golaço. Leguizamón tentou de bicicleta, no ângulo esquerdo de João Paulo. O goleiro santista fez um milagre, botando para escanteio. Oito minutos depois, Montenegro cabeceou para outra grande defesa de João Paulo.

Apesar de pressionar o Santos até o fim do jogo, e até ter feito um gol, anulado por impedimento, o Olímpia parou na noite mágica do goleiro brasileiro, que fez, pelo menos, mais três grandes defesas para garantir a vitória do Peixe e a classificação para as oitavas de final da Libertadores da América.