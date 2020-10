Motorista perde o controle e carro invade padaria

Segundo apurado, o homem foi estacionar em frente ao estabelecimento, mas acabou acelerando e atingiu a mureta de vidro da padaria.

Dentro do local, o veículo ainda derrubou mesas, cadeiras e objetos. Câmeras de segurança registraram o acidente.

No momento da batida, o dono da padaria e uma criança chegaram a ser atingidos por uma mesa, mas eles não se feriram.

A polícia esteve no local e o dono da padaria registrou um boletim de ocorrência. Segundo a corporação, o motorista estava com a habilitação em dia e também não se machucou.