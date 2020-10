Motociclista fica ferido em acidente

A Polícia Militar atendeu na manhã desta sexta-feira (02), uma ocorrência de acidente de trânsito grave.

O acidente aconteceu na Avenida Estados Unidos, em frente ao fórum.

Segundo informação levantada pela Reportagem do Portal Metrópole de Notícias no local, dois veículos se envolveram no acidente, sendo uma moto Honda Titan e uma Pampa, ambas com placas de Osvaldo Cruz.

O motociclista seguia sentido Cristo-linoforte, quando por motivos a serem apurados, a Pampa que seguia sentido contrário, e ao tentar adentrar ao fórum onde iria realizar trabalho de jardinagem, colidiu lateralmente com a moto.

Motociclista foi socorrido para a Santa Casa de Osvaldo Cruz com ferimentos e se queixando de dores na cabeça.

O local permaneceu isolado para perícia.