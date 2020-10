Funcionário de usina morre ao combater queimada em canavial

De acordo com a polícia, Arilson de Souza trabalhava como operador de máquinas e fazia parte da brigada de incêndio da usina. Para ajudar a controlar as chamas, a vítima estava em um trator para tentar fazer um aceiro – que é um corte no terreno para o fogo não se alastrar.

O incêndio, que começou por volta do meio-dia, foi totalmente controlado apenas às 23h. Os bombeiros ainda calculam o tamanho da queimada. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do incêndio e também a morte do homem.

O corpo de Arilson foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Andradina e foi liberado para a família.