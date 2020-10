ARTIGO: O QUE ACONTECEU COM O “ALÍPIO”?

“Trocar um sofrimento por outro é, muitas vezes, tão grande alívio como sentir o fim do sofrimento.” (Elizabeth Goudge)

Sérgio Barbosa (*)

Naquelas conversas de outrora, ou seja, do passado que continuava no mesmo lugar de sempre para o ALÍPIO, pode-se descrever que nem tudo era o que parecia ser do lado do mesmo e deu no que deu…

Mesmo assim, todos os desencontros que ocorreram naqueles lados do ALÍPIO foram programados de um jeito que era pra dar tudo errado, assim, nada se poderia fazer para resolver tais ocasos…

De tudo o que se passou naqueles momentos mais do que complicados para o ALÍPIO, talvez as coisas estivessem sem controle faz algum tempo, portanto, o resultado era mais do que esperado…

De que adiantou todos os conselhos mediados pelos outros em benefício da causa do ALÍPIO, por isso e mais aquilo o resultado estava sendo esperado neste cenário um tanto quanto complicado para o mesmo…

As viagens que aconteceram neste período em busca de um resultado sem mais e sem menos, pode ter causado tais divagações para o ALÍPIO, porém, nem tudo estava de acordo com as possibilidades…

Mas, como sempre, existem outras respostas para uma única dúvida, assim, acredita-se que o ALÍPIO sabia das coisas sem ter noção da realidade na qual estava envolvido…

O que era pra ter sido feito neste meio do caminho estava do outro lado daquela porta que só o ALÍPIO sabia como abrir, assim, suas escolhas foram determinantes para tais resultados…

Apenas quem esteve com o ALÍPIO pode saber melhor destas conversas sobre suas viagens em busca daquela outra pessoa, todavia, o mesmo estava sempre em estado de alerta contra tudo e todos…

Mesmo assim, nada do que se perdeu neste meio termo das condições adversas do ALÍPIO está em desacordo com suas pretensões divinas, entretanto, cada qual deve saber onde buscar suas respostas…

Das incertezas que existem para todos os sonhadores de plantão, acredita-se que o ALÍPIO estava em sintonia com todas as previsões sobre o seu futuro sem passado, por isso, tudo era possível em meio ao impossível…

Como saber aquilo que não existe neste cenário patrocinado pelas mensagens que chegam sem maiores considerações com o ALÍPIO, assim, nada se pode esperar deste contexto viciado pelas contradições do mesmo…

Além do mais em meio ao tudo de menos neste caso do ALÍPIO, talvez o mesmo possa dar a volta por cima sem passar por debaixo da ponte, tendo em vista a necessidade de chegar do outro lado do seu tempo…

SÓ QUE CONHECE O ALÍPIO SABE DISTO OU DAQUILO…

____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.