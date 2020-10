Obras de revitalização na ‘praça da Lagoa dos Patos’ continuam em execução

A praça Euclydes Romanini, onde fica a conhecida ‘Lagoa dos Patos’, vem sendo revitalizada desde o final do mês passado (julho).

Inicialmente houve a retirada do alambrado antigo e feita a instalação do novo. Os serviços são executados por uma empresa contratada pela Prefeitura do município após realização de processo licitatório.

As obras são custeadas com recursos estaduais destinados por meio do MIT (Município de Interesse Turístico), programa no qual Adamantina foi classificada por meio da Lei 16.938, de 26 de fevereiro de 2019.

De acordo com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, estão sendo investidos R$ 80 mil do recurso do MIT, além de mais R$ 13.561,25 de contrapartida para a reforma do alambrado e para adequação do sistema de drenagem da lagoa.