Falta de energia provoca a morte de cerca de 6 mil aves em Adamantina

Cerca de 6 mil aves morreram em uma granja localizada no bairro rural Córrego Oriente, em Adamantina , nesta quarta-feira (30). De acordo com o proprietário, Eriston Bellusci, por volta das 12h30 houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica, o que fez com que o local ficasse sem o sistema de ventilação, e as aves morreram por causa do calor. O prejuízo ainda está sendo estimado.