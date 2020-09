Procon de Adamantina traz orientações para os idosos

Diante da aproximação do Dia Internacional dos Idosos, o Procon de Adamantina, órgão vinculado à Secretaria de Administração, faz alguns alertas aos consumidores da 3ª Idade.

Os idosos – definidos pelo Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) como aqueles que têm 60 anos de idade ou mais – constituem a camada da população que mais vem crescendo a cada ano.

Assim, considerando os direitos previstos no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90) e, ainda, as situações cotidianas do consumidor idoso, temas relevantes que merecem a atenção de todos que são ou convivem com idosos, entre eles, o grande alerta está com relação aos empréstimos consignados.

Empréstimos consignados indevidos

O golpista consegue, de diversas formas, ter acesso aos dados da vítima e faz empréstimos em seu nome. A vítima só vai perceber quando receber o desconto em seu demonstrativo de pagamento.

Quem perceber desconto indevido em sua aposentadoria ou pensão deve procurar a Previdência Social e denunciar. A instituição financeira responsável pelo desconto deve devolver tudo o que foi debitado indevidamente, corrigido.

Golpe do recadastramento

Alguém liga para a vítima e fala que é o gerente ou outro funcionário de um banco onde ela tem conta, dizendo que é preciso fazer um recadastramento, pois existe um valor a ser creditado em sua conta (ou outro motivo), mas que por falha do sistema não está sendo possível efetuar a operação.

Pede então que, para solucionar o problema, a vítima digite pelo telefone o número de sua conta corrente e a senha. Do outro lado, ele consegue gravar esses números para depois utilizá-los para fazer saques, empréstimos etc.

O acesso à Justiça é um direito de todos, garantido pela nossa Constituição Federal. Todos os idosos, podem contar com o Ministério Público, Conselhos Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso para denunciar o descumprimento dos direitos ou buscar a garantia de benefícios.

Mais informações podem ser obtidas no PROCON MUNICIPAL DE ADAMANTINA que funciona na Avenida da Saudade nº 1072 – Ganha Tempo – Adamantina-SP