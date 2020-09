Prefeitura contrata empresa para nova etapa de recapeamento com recurso de R$ 192 mil

A Prefeitura de Adamantina publicou na imprensa o resultado do Processo Licitatório nº 63/2020 – Modalidade Tomada de Preço que definiu a contratação de empresa especializada em obras de recapeamento asfáltico no trecho da Rua Quintino Bocaiúva, do cruzamento com a Hermenegildo Lopes Pedroso até a entrada da Avenida Marechal Castelo Branco.

A vencedora do certame foi a GOS Incorporadora e Administradora de Obras Ltda pelo valor de R$ 192.820,51. O contrato assinado entre a Prefeitura e a empresa tem validade de 12 meses para execução dos serviços, ou seja, vai de 28 de agosto de 2020 a 27 de agosto de 2021.

O recapeamento asfáltico deverá ser feito com material CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), que garante melhor qualidade e maior durabilidade do serviço.

A obra será subsidiada pelo Contrata de Repasse nº 892986/2019 firmado entre o Município de Adamantina e o Governo Federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional.