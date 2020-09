Gatos infectados pelo coronavírus podem servir de modelo em estudos para vacina

Um estudo publicado na revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), apontou que os gatos, apesar de poderem ser infectados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), apresentam resposta imune ao vírus. A descoberta é preciosa, principalmente, porque o modelo animal pode ajudar nas pesquisas da vacina contra Covid-19.

De acordo com o artigo, desenvolvido por pesquisados da Escola de Medicina Veterinária do Colorado, nos EUA, “os gatos desenvolvem anticorpos neutralizantes significativos e são resistentes à reinfecção, embora a duração da imunidade neles não seja conhecida atualmente”.

A pesquisa também observou o comportamento do vírus em cachorros, que também não desenvolvem a doença quando infectados. A diferença, porém, está no fato de que os cães não desenvolvem imunidade, podendo haver reinfecção. Além disso, os gatos – como seres humanos – transmitem o vírus entre si, o que facilita outro aspecto de relação no combate à Covid-19.