Encontro virtual sobre etnociências reúne estudantes de História da UniFAI e pesquisador da Moldávia

Universitários e apoiadores do Projeto Nossa Gente, vinculado ao curso de História do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), interagiram com o professor e pesquisador moldavo Dorin Lozovanu na tarde do último sábado, 26. Num notável encontro virtual, o pesquisador falou sobre etnociências, área multidisciplinar do conhecimento que tem como objeto de estudo as coletividades humanas, além das relações dessas com o meio em que vivem.

Ao procurar compreender as particularidades das diferentes culturas, a etnografia contribui para a compreensão da diversidade cultural que nos rodeia e da qual fazemos parte. Lozovanu desenvolveu pesquisas em vários países europeus e asiáticos, gerando vasta bibliografia sobre o tema.

Exercendo o importante papel de mediador na comunicação entre o referido doutor com nossa comunidade regional, o historiador e professor Victor Hugo Silva Souza traduziu do italiano para o português as elucidações expostas, contribuindo para a democratização do conhecimento e melhor compreensão da metodologia científica em contexto intercontinental. Lovozanu auxiliou Victor Hugo em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que teve como objeto de estudo a imigração de bessarábios e gagaúzos [grupos étnicos do leste europeu, da região das atuais Moldávia e Ucrânia] para o município de Lucélia, na década de 1930.

O Projeto Nossa Gente, promovedor do encontro, objetiva coletar, reunir, estruturar e tabular dados que indicam a origem das populações assentadas no recorte espacial do espigão divisor Peixe/Aguapeí, particularmente na área denominada Nova Alta Paulista, para posteriormente gerar trabalhos acadêmicos. Tem a coordenação da Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil e do Prof. Victor Hugo Silva Souza, constituindo-se num importante recurso didático-pedagógico para os graduandos.