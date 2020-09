Auxílio emergencial de R$ 300 começa nesta quarta, com público menor; veja datas

Começam nesta quarta-feira (30) os depósitos da Caixa Econômica Federal do auxílio emergencial de R$ 300 para os inscritos no programa do governo federal que não fazem parte do Bolsa Família. Após a oficialização do novo calendário na noite desta segunda-feira (28) , os pagamentos do Ciclo 3 já começam nesta quarta, ainda com o Ciclo 2 em andamento.

Com regras mais duras e valor pela metade, as novas parcelas do auxílio emergencial cortarão milhões de beneficiários. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, 5,7 milhões não receberão os novos pagamentos nenhuma vez, já que não se encaixam mais nos critérios do programa. Outros milhões perderão parte das parcelas de R$ 300, uma vez que só receberá todas as nove parcelas do auxílio quem começou a receber em abril. Ao todo, mais de 67 milhões já receberam o benefício pelo menos uma vez, mas os novos pagamentos terão público menor.

Quanto antes a pessoa começou a receber, mais parcelas ela terá direito. O total para quem recebe desde o início são 9 parcelas, sendo 5 de R$ 600 e 4 de R$ 300, totalizando R$ 4.200. No caso das mães solteiras, que têm cota dupla, são 5 de R$ 1.200 e mais 4 de R$ 600, chegando a R$ 8.400.

Como serão os pagamentos do auxílio de R$ 300?

Como ocorreu nos calendários anteriores, primeiro será efetuado o crédito em conta digital. Só depois os valores serão liberados para saques e transferências para outras contas. A partir do crédito na conta digital, os beneficiários poderão movimentar os recursos para pagar contas de concessionárias e boletos via aplicativo Caixa Tem .

Pelo calendário da nova etapa divulgado nesta segunda-feira, receberão nesta quarta-feira os beneficiários nascidos em janeiro que receberam a primeira parcela do auxílio em abril. Quem recebeu a primeira em maio começa a receber em 30 de outubro.

Quem recebeu a primeira parcela em junho começa a receber em 22 de novembro, e quem começou a receber em julho terá acesso aos novos depósitos a partir de 13 de dezembro.

Os beneficiários que tenham feito contestação e se tornaram elegíveis entre 20 de julho e 25 de agosto também começam a receber nesta quarta-feira.

Quantas parcelas devo receber?

A quantidade de parcelas a que os beneficiários têm direito depende do mês em que passaram a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, o que fica restrito a quem começou a receber em abril, que, ainda assim, sentirá o valor ser cortado ao meio, para R$ 300. Confira:

Recebeu a 1ª em abril: terá direito a 9 parcelas;

Recebeu a 1ª em maio: 8 parcelas;

Recebeu a 1ª em junho: 7 parcelas;

Recebeu a 1ª em julho: 6 parcelas; e

Contestou cadastro entre 20 de julho e 25 de agosto e teve auxílio aprovado: 4 parcelas, sendo todas de R$ 600, sem direito ao auxílio residual de R$ 300.

Confira o calendário do Ciclo 3, alterado nesta segunda-feira

Depósitos

30 de setembro – nascidos em janeiro ;

5 de outubro – nascidos em fevereiro;

7 de outubro – nascidos em março;

9 de outubro – nascidos em abril;

11 de outubro – nascidos em maio;

14 de outubro – nascidos em junho;

16 de outubro – nascidos em julho;

21 de outubro – nascidos em agosto;

25 de outubro – nascidos em setembro;

28 de outubro – nascidos em outubro;

29 de outubro – nascidos em novembro; e

1º de novembro – nascidos em dezembro.

Saques e transferências:

7 de novembro – nascidos em janeiro;

7 de novembro – nascidos em fevereiro;

14 de novembro – nascidos em março;

21 de novembro – nascidos em abril;

21 de novembro – nascidos maio;

24 de novembro – nascidos junho;

26 de novembro – nascidos em julho;

28 de novembro – nascidos em agosto;

28 de novembro – nascidos em setembro;

1º de dezembro – nascidos em outubro;

5 de dezembro – nascidos em novembro; e

5 de dezembro – nascidos em dezembro.

Nesta semana, a Caixa realiza, além do primeiro pagamento do Ciclo 3 nesta quarta, os pagamentos que já vinham sendo feitos, do Ciclo 2 e da sexta parcela para integrantes do Bolsa Família, que não fazem parte da nova organização do programa emergencial.

Estão previstos para esta quarta-feira (30) os depósitos do auxílio de R$ 300 para o Ciclo 3, as liberações de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final 0 e ainda os últimos depósitos do Ciclo 2, que beneficiam os nascidos em dezembro. Ainda nesta semana, estão previstos saques de R$ 600 para o Ciclo 2. Nesta terça, puderam começar a sacar os nascidos em março; nesta quinta (1º), são os aniversariantes de abril; e no sábado (3), os beneficiários de maio.

Confira os calendários do Ciclo 2

Depósitos

28 de agosto – nascidos em janeiro;

2 de setembro – nascidos em fevereiro;

4 de setembro – nascidos em março;

9 de setembro – nascidos em abril;

11 de setembro – nascidos em maio;

16 de setembro – nascidos em junho;

18 de setembro – nascidos em julho;

23 de setembro – nascidos em agosto;

25 de setembro – nascidos em setembro;

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro; e

30 de setembro – nascidos em dezembro.

Saques e transferências

19 de setembro – nascidos em janeiro;

22 de setembro – nascidos em fevereiro;

29 de setembro – nascidos em março;

1º de outubro – nascidos em abril;

3 de outubro – nascidos em maio;

6 de outubro – nascidos em junho;

8 de outubro – nascidos em julho;

13 de outubro – nascidos em agosto;

15 de outubro – nascidos em setembro;

20 de outubro – nascidos em outubro;

22 de outubro – nascidos em novembro; e

27 de outubro – nascidos em dezembro.