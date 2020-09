Adamantina evolui para nota B em Capacidade de Pagamento

A Prefeitura de Adamantina obteve a nota B em Capacidade de Pagamento (CAPAG). Anteriormente, a cidade tinha recebido conceito C.

A análise da capacidade de pagamento avalia como está a situação fiscal dos municípios que desejam obter créditos com a garantia da união e o CAPAG tem como função apontar se essa transação vai trazer algum tipo de risco de crédito para o Tesouro Nacional.

Para cálculo desses indicadores, a metodologia usada e indicada pela Portaria MF nº501/2017 leva em consideração três referências que são poupança corrente, endividamento e índice de liquidez.

A CAPAG então faz uma avaliação do grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e, ainda, a situação de caixa. A partir desses dados, é disponibilizado um diagnóstico que aponta como está a saúde fiscal do município.

Os dados utilizados para a elegibilidade visando a obtenção de operação de crédito utiliza os dados disponibilizados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasil (Siconfi) e no Serviço Auxiliar de Informações para transferências Voluntárias (CAUC)..