Sete vereadores buscam a reeleição e disputarão com mais 80 candidatos ao Legislativo de Adamantina

De acordo com as relações de candidatos anunciadas pelos partidos nas convenções, sete vereadores adamantinenses buscarão a continuidade na Câmara Municipal nas Eleições Municipais 2020.

No exercício da atual Legislatura, concorrerão ao próximo mandato (2021/2024): Alcio Ikeda Jr. (PODE), Aguinaldo Galvão (DEM), Edinho Ruete (PV), Eduardo Fiorillo (DEM), Hélio Santos (PL), João Davoli (PV) e Paulo Cervelheira (PV).

Os dois únicos que não estarão na disputa pelas 9 cadeiras da Câmara Municipal são Dinha Santos Gil (DEM) que é candidata a vice-prefeita ao lado do prefeito Márcio Cardim (DEM) e Acácio Rocha que decidiu não concorrer a cargo político no pleito deste ano.

Os atuais ocupantes dos cargos que buscarão a reeleição concorrerão com outros 80 candidatos, sendo que de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral 87 candidaturas ao Legislativo foram registradas em Adamantina. Nove partidos deram legenda aos pretendentes: DEM (Democratas) 14, sendo 9 homens e 5 mulheres; PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 8, sendo 5 homens e 3 mulheres; Republicamos 9, sendo 6 homens e 3,mulheres; PP (Partido Progressista) 6, sendo 4 homens e 2 mulheres; PSD (Partido Social Democrático) 6, sendo 4 homens e 2 mulheres; PL (Partido Liberal) 12, sendo 8 homens e 4 mulheres; PV (Partido Verde) 10, sendo 6 homens e 4 mulheres; PODEMOS 12 nomes, sendo 8 homens e 4 mulheres; e o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 5, sendo 3 homens e 2 mulheres.

Com as candidaturas registradas no TSE, a próxima e mais importante etapa agora é a campanha eleitoral que tem início neste domingo (26) e terminará com a conquista de nove deles às cadeiras do plenário da Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro de 2021.