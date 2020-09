REVIVER ADAMANTINA: DESBRAVAMENTO DE ADAMANTINA 1938

Término da abertura do caminho de Tupã – Adamantina (naquele tempo via Bastos), e demais

estradas.

Este caminho é que deu ânimo a chegada dos primeiros compradores de terra.

Por iniciativa da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, abriu-se um caminho na mata , aproveitando trechos de picada já existente, construído por Antonio Pereira da Silva “Pereirinha”. Procedeu-se ao mesmo tempo, à abertura de estradas laterais de penetração e iniciou-se a venda de glebas divididas na região, sob a direção do engenheiro Alberto Aldruini.

De terno cinza e rayban Antonio Goulart Marmo, funcionário da CAIC, se tornou o primeiro Prefeito de Adamantina 1949-1953.

Os empreiteiros desbravadores do sertão onde se localiza o território do município, foram: 1º trecho: José Alexandrino, 2º trecho: Mitre Fiuza Aires, 3º trecho: Virgilio Pereira Alves, 4º trecho: Joaquim de Alencar, 5º trecho: Raimundo Dias do Nascimento e 6º trecho: João Arruda.