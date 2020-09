Caminhão de carne roubado na região é localizado no Paraná

Conforme a polícia, as vítimas foram roubadas em posto de combustíveis quando ainda dormiam.

Os criminosos quebraram o vidro do caminhão e anunciaram o assalto, entrando em luta corporal. Um deles estava com um revólver.

As vítimas, segundo a polícia, foram colocadas no interior do veículo e abandonadas às margens da Rodovia Assis Chateaubriand 9SP-425), em área rural.