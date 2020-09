Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto

O corpo do adolescente Rafael Ferreira Pozzani, de apenas 15 anos, foi encontrado na tarde deste domingo (27) no bairro Marina Moretti, na zona Norte de Marília.

Rafael estava desaparecido desde a última terça-feira (22). Ele foi visto pela última vez por volta de 3h daquele dia.

Segundo Ana Paula Ferreira, mãe do adolescente, ouvida durante a semana, o jovem teve uma briga com outro rapaz e foi ameaçado. Essa informação ainda será apurada pela polícia, para saber se há ligação com o desaparecimento do garoto.

A mãe contou que o filho não disse para onde ia e afirmou que ele nunca havia dormido fora de casa antes. Um Boletim de Ocorrência de desaparecimento chegou a ser registrado na Polícia Civil.

Ainda não há informações de como Rafael foi morto. O corpo foi encontrado próximo da rua Arnaldo Spachi.