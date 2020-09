Polícia Militar prende mais um traficante em Adamantina

Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas no começo da noite desta sexta-feira (25) pela Polícia Militar, em Adamantina, ao ser abordado durante patrulhamento no Jardim Adamantina.

De acordo com a PM, uma equipe de serviço realizava patrulhamento preventivo pela rua Velentim Borro pouco depois das 18h, quando se deparou com o suspeito na via pública. Por já ser conhecido nos meios policiais e haver denúncia de que realiza a venda de drogas, os policiais decidiram abordá-lo e acionaram outras equipes de apoio.

Na busca pessoal os policiais localizaram em seu bolso uma embalagem em papel manteiga, contendo em seu interior uma porção de cocaína

Diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão em flagrante sob acusação de tráfico de drogas. Por receio de fuga, os policiais decidiram algemá-lo.

Ele e a droga foram apresentados ao plantão da Polícia Civil, onde foi mantido preso, à disposição da Justiça. A porção de cocaína pesou aproximadamente 42 gramas.