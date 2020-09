Semana do Idoso acontece de 28 de setembro à 2 de outubro de forma remota em Adamantina

Tem início na próxima segunda-feira, 28 de setembro, e segue até 2 de outubro, em Adamantina, a Semana do Idoso de 2020.

Em virtude da pandemia, as atividades presenciais realizadas anualmente foram substituídas por vídeos que serão divulgados pela internet, com a participação de vários profissionais que buscam sensibilizar e discutir a temática envolvendo a terceira idade, sob diversos aspectos, no campo da assistência social, saúde, esporte, lazer recreação, integração, alimentação, entre outras perspectivas que envolvem a população idosa.

No dia 28 de setembro, segunda-feira, será publicado o vídeo de abertura da Semana do Idoso, com a presidente do Conselho Municipal do Idoso (CMI), Dra. Elza Yamashiro, juntamente com conselheiros e idosos.

Já no dia 29 de setembro, terça-feira, será publicado outro vídeo com a Dra. Gabriela Lima Ramenzoni, que é orientadora jurídica do CREAS e membro do CMI. Na oportunidade, a profissional vai abordar o tema: “As conquistas e garantias de Direitos da Pessoa Idosa”.

No dia 30 de setembro, quarta-feira, será publicado mais um vídeo com a Secretária Municipal de Cultura e Educadora Física, Claudia Corradi, que vai fornecer dicas de atividades físicas que podem ser feitas em casa pelos idosos. Aliando as atividades físicas com uma boa alimentação, a nutricionista da saúde – NASF, Andreza Lott, vai ministrar uma palestra nutricional sobre alimentação saudável para o idoso.

No dia 1° de outubro, quinta-feira, será publicado mais um vídeo informativo sobre a pandemia da COVID-19 e suas consequências na vida do idoso. As orientações serão fornecidas pela enfermeira, Ilza Cilene Constantino Motta e pela assistente social, Bruna Rafaela Ferreira Bazzo.

Encerrando, a Semana do Idoso, no dia 2 de outubro, sexta-feira, a presidente do CMI e médica ginecologista, Dra. Elza Yamashiro, vai abordar a temática do “Outubro Rosa”, em mais um vídeo repleto de orientações, principalmente, com relação à importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, tanto em mulheres, quanto em homens.

Todos os vídeos serão disponibilizados a partir das 08h30, na página do Imposto de Renda do Bem (@impostodobem), no Facebook e no Instagram, assim como, por meio do aplicativo de mensagens, WhatsApp.

A Semana do Idoso de 2020 é promovida pelo Conselho Municipal do Idoso (CMI), em parceira com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde (NASF), CRAS, CREAS, Secretaria de Cultura, Lar dos Velhos, Villa Anna e OAB.