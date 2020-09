Desfiles das escolas de samba do Rio em 2021 são adiados por causa da covid-19

O Rio de Janeiro não terá desfiles das escolas de samba em fevereiro de 2021 por causa da pandemia da covid-19. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (24/9) pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), responsável por organizar os desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca,

O presidente da Liesa, Jorge Castanheira, explicou que não há como definir uma nova data até ter uma definição sobre uma vacina. “Em função de toda essa insegurança, concluímos que esse processo tem que ser adiado. Estamos em permanente reunião. Não decidimos por cancelamento, mas, nesse momento, para fevereiro o desfile das escolas de samba não tem como acontecer”, afirmou. Setembro era o mês decisivo para se ter uma definição se poderia ser feito o carnaval em fevereiro. Era considerada uma data limite porque as escolas precisam começar a se preparar para o carnaval.