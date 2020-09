Capotamento deixa duas mulheres feridas na SP-294

Está em atendimento neste momento uma ocorrência de capotamento de veículo na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Flórida Paulista.

Nossa equipe de reportagem esteve no local, próximo da Agroindústria Alimenta, e a princípio, duas mulheres que são mãe e filha residentes em Flórida Paulista sofreram ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, elas estavam em um veículo Voyage com placas de Pacaembu e seguiam no sentido Adamantina/Flórida Paulista, quando por motivos desconhecidos houve a perda do controle da direção fazendo com que ocorresse o capotamento.

Ainda segundo a PM, um caminhão também teria se envolvido no acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas e as encaminharam para uma unidade de saúde.