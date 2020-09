Suspeitos fazem motorista refém e roubam caminhão-tanque

Ainda segundo a polícia, pelo menos três homens, um deles armado, abordaram o motorista em um posto de combustíveis de Paulínia. No momento, o condutor falava com a central de rastreamento do caminhão e a atendente ouviu uma parte da ação. Antes de fugir, os suspeitos abandonaram o tanque que a carreta carregava a poucos metros do local.