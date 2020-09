Polícia Militar prende homem e mulher por tráfico em Adamantina

A Polícia Militar de Adamantina prendeu no início da noite desta quarta-feira (23), em Adamantina, um casal pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o qual nossa reportagem teve acesso, o fato foi registrado durante patrulhamento da Polícia Militar pelo Jardim Paulista, onde a equipe avistou uma mulher que foi abordada devido as diversas denúncias de tráfico de drogas.

Com ela, foram encontrados R$ 800, os quais a Polícia Militar suspeitou tratar-se de dinheiro proveniente do comércio de drogas.

Indagada, ela acabou confessando ser a responsável pela venda de drogas e informou ainda que comercializava cocaína. Ela também revelou que haviam drogas de sua propriedade com outro indivíduo.

Em posse das informações fornecida pela mulher, as equipes foram até Rua Archimedes Mantovani, onde em contato com o indivíduo apontado por ela, o mesmo franqueou a entrada dos policiais militares no imóvel e ao ser indagado sobre os fatos entregou uma bolsa feminina que se encontrava em uma gaveta no guarda-roupas de seu quarto contendo em seu interior diversos objetos pessoais femininos e 14 pinos de cocaína e R$ 55,00 em notas diversas, que estavam na capa plástica do aparelho celular. Foram apreendidos os dois aparelhos celulares dos autores.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão para o homem e a mulher pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os indiciados foram conduzidos e apresentados no Plantão Policial onde após ciência dos fatos o delegado plantonista Dr. Rodrigo Alabarse deliberou por ratificar a voz de prisão em flagrante dada pela autoridade policial militar, permanecendo ambos os indiciados recolhidos a carceragem à disposição da Justiça.