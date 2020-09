Suspeito de roubar carreta é preso após provocar acidente

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram até o bairro Moenda após uma denúncia de roubo de carreta. Ao chegar na Rodovia das Estâncias (SP-360), os policiais encontraram o veículo, que transitava na contramão.

De acordo com a corporação, o homem tentou fugir a pé, mas foi abordado pelos policiais. Ele foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa e depois encaminhado para a delegacia.

Além do cavalo mecânico e da carreta, também foram apreendidos dois aparelhos “Jumper”, que são usados para bloquear o sinal do rastreador do veículo.