Projeto de Extensão em Equoterapia da UniFAI retoma atendimentos com respeito às normas sanitárias

O projeto de Equoterapia desenvolvido pelo Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Polo de Atividades Integradas (PAI/Nosso Lar), retomou suas atividades em julho na chácara da APAE de Adamantina, em conformidade às recomendações sanitárias exigidas diante da pandemia de Covid-19, após interrupção na metade do mês de março.

“A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais”, explica o coordenador de Projetos de Extensão de Biológicas e Saúde, Prof. Me. Matheus Campos Garcia Parra.

Ao ar livre, os atendimentos ocorrem semanalmente com um número reduzido de alunos e praticantes, que fazem a utilização de máscaras de proteção facial, álcool em gel 70% e cumprem o distanciamento social.

“A prática de Equoterapia é realizada junto à natureza. Mesmo assim, os atendimentos cumprem as normas sanitárias e o agendamento dos praticantes é feito de hora em hora para não ocorrer aglomerações e dar tempo de fazer a higienização dos equipamentos de montaria”, afirma o professor Matheus.

De acordo com o docente, o projeto visa devolver as capacidades específicas de cada praticante, por meio da estimulação dos sentidos, percepção, integração social e com o meio ambiente, “além da lateralidade, esquema corporal, respeito, regras e limites, sistema motor e físico, psíquico, educacional, respiratório, equilíbrio, coordenação, sistema tônico postural, hipertonias [aumento da tensão de um órgão], dentre outros”.

Além da participação dos alunos do último ano do curso de Fisioterapia, o projeto de extensão em Equoterapia da UniFAI conta com os estudantes de Medicina Veterinária, que avaliam e tratam a saúde dos animais utilizados na prática com a supervisão de professores.

“Este projeto abrange uma área multiprofissional como a Psicologia, Educação Física, Nutrição, Pedagogia e Medicina”, relata.

Os atendimentos são realizados às quartas-feiras, das 13h30 às 17h30; quintas-feiras, das 7h30 às 11h30; sextas-feiras, das 13h30 às 17h30 e, aos sábados, das 7h30 às 11h30.