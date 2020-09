Funcionário morre soterrado por grãos de sorgo após entrar em barracão com acesso restrito

Segundo o Corpo de Bombeiros, Mateus Alves, de 24 anos, entrou em um barracão com acesso proibido para mexer em uma máquina quando foi soterrado.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi chamada na empresa, que fica na altura do quilômetro 280 da Rodovia Castello Branco, por volta das 15h. O corpo de Mateus foi encontrado perto das 21h, cerca de seis horas depois, de acordo com os bombeiros.