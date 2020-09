Curso de Psicologia da UniFAI desenvolve campanha na Semana Nacional do Trânsito

O 10º termo do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) está realizando uma campanha referente a Semana Nacional do Trânsito (SNT), que teve início na última sexta-feira, 18.

Este evento é comemorado anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme o artigo 326 disposto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e tem como objetivo, conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Na UniFAI o tema começou a ser trabalhado desde 2013 na disciplina de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana, ministrada pela Profa. Dra. Thaísa Angélica Déo da Silva Bereta, com diferentes temáticas abordando as diversas situações ocorridas no trânsito.

“Primeiramente há um mobilização dos alunos quanto a importância de se trabalhar a educação para o trânsito como tema transversal, em todos os níveis educacionais (desde a educação infantil até o ensino superior) como possibilidade de mudança de comportamento dos participantes do trânsito, sejam eles, pedestres, motoristas, motociclistas, passageiros. Após a definição da temática a ser trabalhada, são pensados os materiais que serão desenvolvidos, os textos que serão utilizados na campanha, bem como a arte. Os alunos participam ativamente da execução de cada etapa da campanha, inclusive tal atividade é parte importante na aprovação do aluno na disciplina de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana”, explicou a docente.

De acordo com Bereta, as campanhas sempre foram divulgadas pelos alunos dentro da Instituição de Ensino e em eventos promovidos pelo Centro Universitário. Porém, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e as práticas de ensino remoto, a campanha está sendo veiculada nas redes sociais da UniFAI e do curso de Psicologia.

“Sabemos que muito ainda deve ser realizado a fim de uma mudança significativa no trânsito. No entanto, acreditamos que somente a realização de uma educação contínua permitirá resultados duradouros. O papel dos profissionais que trabalham com a Psicologia do Trânsito deve ir muito além da realização de avaliações psicológicas com condutores de veículos automotores ou candidatos à Carteira Nacional de Habilitação. E uma destas possibilidades de intervenção é justamente a educação para o trânsito, também prevista no Código de Trânsito Brasileiro”, finalizou.