Partidos apresentam candidatos a vereador que disputarão as 9 cadeiras da Câmara Municipal em 2020

Nas duas últimas semanas os partidos políticos realizaram suas convenções e definiram os nomes dos candidatos que concorrerão aos cargos de prefeito, vice e vereador em Adamantina nas Eleições Municipais 2020.

O primeiro a anunciar seus candidatos foi o PL (Partido Liberal), em reunião realizada já no dia 10 de setembro. Sem candidato ao Poder Executivo, a chapa de pretendentes ao Legislativo Municipal tem 12 pretendentes, sendo 8 homens (Adairdo da Silva, Adilson Vieira Bittencourt, Hélio Carvalho Leandro, Hélio José dos Santos, Israel Palópolis, José Bechara Neto, José Maria Pereira dos Santos e Roberto Honório de Oliveira) e 4 mulheres (Iraci Marta Colombo dos Santos, Maria Donizete Ferreira da Silva, Silvana Trentino Manzano e Simone Generoso de Andrade Souza).

Nesta semana foram revelados dos nomes escolhidos pelos demais partidos.

Na noite de terça-feira (15) o PV (Partido Verde) desistiu de concorrer à Prefeitura e apresentou somente a chapa com 10 candidatos à Câmara Municipal. São 6 homens (Eder do Nascimento Ruete, Jairo Gonçalves do Nascimento Júnior, João Davoli, Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira, Renerio Ramos Fidalgo e Ronaldo Aléssio) e 4 mulheres (Aparecida Pereira da Siva, Gislaine de Castro, Noriko Onishi Saito, Silvana Onório Cortez Favaretto e Sabrina Waichessel Aidar).

Na mesma noite o Podemos abriu mão de disputar os cargos de prefeito e vice, mas apresentou chapa composta por 12 nomes que buscarão as vagas de vereador. Destes, existem 8 homens (Alcio Ikeda, Anderson Bolla, André Marques, Bigode da Capoeira, Jair Cabeça, – Marcílio da Pró-Luz, Rafael Pacheco e Ricardo Andradina) e 4 mulheres (Célia Ferreira, Cicera do Lanche, Creusa do Trabalho, Cris da Ambulância e Rose Brambilla).

Já no dia final (quarta-feira) do prazo para fechar as convenções, a coligação que tem o candidato à reeleição para prefeito Márcio Cardim e a candidata à vice Dinha Santos Gil anunciou 38 nomes de concorrentes ao posto de vereador, O DEM (Democratas) traz 9 homens (Aguinaldo Pires Galvão, Aparecido Ravazzi, Cid José Aparecido dos Santos, Donizete Lima de Aguiar, Eduardo Rodrigues Fiorillo, Paulo Renato Matos Peres, Ricardo Soares Cangirão, Sergio Merloti e Sinval Lopes Ribeiro) e 5 mulheres (Guiomar Aparecida de Agostini, Helena Maria Furtado Bachega, Maria Inês Panini Mantovani, Mariane Kamile de Paiva Zaparolli e Raquel da Silva Gadeas); o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) tem 5 homens (Antônio Revelin, Daniel Cardim, Luciano Francisco dos Santos, Reinaldo Rodrigues e Wagner Medina Balista) e 3 mulheres (Cleusa Aparecida Silva, Luciana Crude e Rita de Cássia Simões Rodrigues); o Republicanos conta com 6 homens (Abimael Vieira do Nascimento, Eleandro Aparecido Lima, Fábio Augusto Rigatto, Julio Amaro Alves, Mário Fabricio Gonçalves e Valter Nunes Dias) e 3 ,mulheres (Gislene Eugênio, Sandra Vieira Frazon e Solange Meri Rissoli Gimenes); e o PP (Partido Progressista) vem com 4 homens (Antonio dos Santos, Edson Batista de Oliveira, Evandro Pereira de Oliveira e Marcos Negrisolli) e 2 mulheres (Maria Lúcia Ferreira Maia e Simone Abrantes Salatino).

O último a definir seus concorrentes foi o PSD, porém, o Partido Social Democrático participará das Eleições Municipais com os candidatos Marcos Lama a prefeito e Marcelo Sato a vice, além de 6 pretendentes às cadeiras da Câmara Municipal (Gerson Pinheiro de Sá, Edmar José Vanette, André Luiz Gilbertoni e Tiago Aparecido de Lama) e 2 mulheres (Vilma Pereira Brito e Fabiana Caroline da Silva). O próximo passo dos partidos agora é registrar as candidaturas até o dia 26 de setembro na Justiça Eleitoral.