Motorista fica ferido em colisão frontal na SP-294

No início da noite deste domingo o condutor de um veículo Gol trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Tupã para Iacri, quando em dado momento perdeu controle da direção vindo a colidir frontalmente contra uma carreta que seguia no sentido oposto.



Com a violência do impacto o Gol ficou praticamente destruído, no entanto o motorista sofreu apenas ferimentos leves, e foi socorrido por equipes da Eixo e do Corpo de Bombeiros de Tupã.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, e ao chegar no local o motorista da carreta prontamente se prontificou a realizar o teste do bafômetro, no entanto o motorista do Gol se recusou a realizar o teste, sendo assim autuado pela infração de recusa ao teste do bafômetro.